Три человека пострадали в результате жесткой посадки военного вертолета в Крыму

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Крыму совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-35. Пострадали три члена экипажа, сообщили ТАСС в силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел во время плановых полетов на территории аэродрома вертолетного полка.

Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

25 апреля вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку вблизи месторождения "Русское" на Ямале. На борту находились 8 человек, среди которых были 5 пассажиров и 3 члена экипажа. Все они пострадали.