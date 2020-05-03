Полицейский скончался после крушения вертолета в Хьюстоне

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Сотрудник полиции скончался после крушения вертолета в американском Хьюстоне. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление мэра города Сильвестра Тернера.
По имеющимся данным, на борту вертолета в момент падения находились двое полицейских – пилот и помощник.
"Один из этих полицейских все еще находится в больнице сейчас. К сожалению, один из них скончался", – сообщил Тернер.
Известно, что жертвой катастрофы стал 35-летний Джейсон Нокс.
Как сообщил начальник полиции Хьюстона Арт Асеведо, крушение вертолета произошло в 2:00 1 мая (10:00 2 мая по московскому времени) на территории жилого комплекса. При этом воздушное судно не задело жилые здания, находившиеся на земле люди не пострадали.
В данный момент расследование причин падения продолжается.
Ранее сообщалось, что в Ионическом море разбился вертолет НАТО Sikorsky CH-124 Sea King. Как сообщили греческие СМИ, в результате крушения погиб один человек.
По имевшимся данным, воздушное судно пропало с радаров в 52 морских милях западнее острова Кефалония. Позднее обломки вертолета были найдены канадским фрегатом HMCS Fredericton.
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