Полицейский скончался после крушения вертолета в Хьюстоне

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Сотрудник полиции скончался после крушения вертолета в американском Хьюстоне. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление мэра города Сильвестра Тернера.

По имеющимся данным, на борту вертолета в момент падения находились двое полицейских – пилот и помощник.

"Один из этих полицейских все еще находится в больнице сейчас. К сожалению, один из них скончался", – сообщил Тернер.

Известно, что жертвой катастрофы стал 35-летний Джейсон Нокс.

Как сообщил начальник полиции Хьюстона Арт Асеведо, крушение вертолета произошло в 2:00 1 мая (10:00 2 мая по московскому времени) на территории жилого комплекса. При этом воздушное судно не задело жилые здания, находившиеся на земле люди не пострадали.

В данный момент расследование причин падения продолжается.

Ранее сообщалось, что в Ионическом море разбился вертолет НАТО Sikorsky CH-124 Sea King. Как сообщили греческие СМИ, в результате крушения погиб один человек.

По имевшимся данным, воздушное судно пропало с радаров в 52 морских милях западнее острова Кефалония. Позднее обломки вертолета были найдены канадским фрегатом HMCS Fredericton.