Число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-26 на Ямале возросло

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Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале возросло до восьми человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Депздрава ЯНАО.

В ведомстве сообщили, что четверо из них проходят амбулаторное лечение. Остальные пострадавшие госпитализированы в состоянии разной степенью тяжести.

О состоянии пребывающих в больнице после инцидента рассказала главный врач Новоуренгойской центральной городской больницы Ирина Груздева. Она рассказала, что у двоих пострадавших – средняя степень тяжести повреждений, полученных в результате происшествия.

В частности, у одного из них обнаружили перелом двух ребер. У второго имеется подозрение на перелом третьего грудного позвонка.

"Еще два человека с множественными ушибами, без переломов. В удовлетворительном состоянии госпитализированы под наблюдение врачей", – подчеркнула Груздева.

Утром 25 апреля вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку вблизи месторождения "Русское". На борту находились 8 человек, среди которых были 5 пассажиров и 3 члена экипажа.

Ранее сообщалось о шести пострадавших в результате инцидента. По предварительной версии, причиной происшествия стал отказ техники из-за погоды, а также ошибка пилотов.