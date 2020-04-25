Число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-26 на Ямале возросло

16:45
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Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале возросло до восьми человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Депздрава ЯНАО.
В ведомстве сообщили, что четверо из них проходят амбулаторное лечение. Остальные пострадавшие госпитализированы в состоянии разной степенью тяжести.
О состоянии пребывающих в больнице после инцидента рассказала главный врач Новоуренгойской центральной городской больницы Ирина Груздева. Она рассказала, что у двоих пострадавших – средняя степень тяжести повреждений, полученных в результате происшествия.
В частности, у одного из них обнаружили перелом двух ребер. У второго имеется подозрение на перелом третьего грудного позвонка.
"Еще два человека с множественными ушибами, без переломов. В удовлетворительном состоянии госпитализированы под наблюдение врачей", – подчеркнула Груздева.
Утром 25 апреля вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку вблизи месторождения "Русское". На борту находились 8 человек, среди которых были 5 пассажиров и 3 члена экипажа.
Ранее сообщалось о шести пострадавших в результате инцидента. По предварительной версии, причиной происшествия стал отказ техники из-за погоды, а также ошибка пилотов.
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