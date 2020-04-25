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Происшествия

10:31

Шесть человек пострадали из-за жесткой посадки Ми-26 в ЯНАО

происшествия

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Шесть человек пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральское следственное управления на транспорте СК РФ.

"Следственная группа выехала на место, организована проверка... По предварительной информации, пострадали шесть человек. Подробности произошедшего выясняются", – заявил представитель ведомства.

О жесткой посадке летательного аппарата стало известно в субботу, 25 апреля. Инцидент произошел в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения "Русское". На борту Ми-26 были пятеро пассажиров и три члена экипажа.

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