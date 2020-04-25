Момент жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале попал на видео

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В Сети появилось видео с жесткой посадкой вертолета Ми-26 на Ямале.

Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ, инцидент произошел утром 25 апреля в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. На борту было 8 человек, из них 4 члена экипажа. Вертолет "Абакан Авиа" летел рейсом Новый Уренгой – месторождение "Ванкор".

По предварительным данным, при его заходе на вынужденную посадку на площадку "Ротор 40" Русского газопромыслового месторождения произошла вибрация правого двигателя. Воздушное судно не долетело до площадки 20 метров, коснувшись хвостовой балки о снег и завалившись на правый борт.

Началась проверка. Устанавливаются число пострадавших и степень тяжести вреда их здоровью, а также сумма ущерба. Выясняются причины случившегося.