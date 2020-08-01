"Аэрофлот" прокомментировал столкновение топливозаправщика с самолетом в Шереметьево

11:58
Фото: Москва 24
Столкнувшийся с самолетом в Шереметьево автомобиль-топливозаправщик выехал за пределы сервисной дороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя "Аэрофлота" Михаила Демина.
"Автомобиль-топливозаправщик выехал за пределы сервисной дороги и совершил столкновение с носовой частью воздушного судна А321 VP-BAX на месте стоянки 173 перрона аэропорта Шереметьево", – сказал Демин.
Он подчеркнул, что в момент аварии на самолете никаких работ не проводилось и подготовка к вылету не осуществлялась, поэтому технического персонала, экипажа и пассажиров на борту судна не было.
Представитель компании добавил, что в результате происшествия оказались повреждены носовая часть фюзеляжа и кабина автомобиля-топливозаправщика. Водителю машины уже оказана медицинская помощь, уточнил Демин.
Столкновение произошло утром 1 августа в аэропорту Шереметьево. Там водитель автомобиля заправки топлива допустил касание с фюзеляжем самолета Airbus. На работу аэропорта данный инцидент никак не повлиял: он продолжает работать в штатном режиме.
По факту происшествия следователи организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Проверку также начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Один человек пострадал при столкновении топливозаправщика с самолетом в Шереметьево
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: