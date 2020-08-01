"Аэрофлот" прокомментировал столкновение топливозаправщика с самолетом в Шереметьево

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Столкнувшийся с самолетом в Шереметьево автомобиль-топливозаправщик выехал за пределы сервисной дороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя "Аэрофлота" Михаила Демина.

"Автомобиль-топливозаправщик выехал за пределы сервисной дороги и совершил столкновение с носовой частью воздушного судна А321 VP-BAX на месте стоянки 173 перрона аэропорта Шереметьево", – сказал Демин.

Он подчеркнул, что в момент аварии на самолете никаких работ не проводилось и подготовка к вылету не осуществлялась, поэтому технического персонала, экипажа и пассажиров на борту судна не было.

Представитель компании добавил, что в результате происшествия оказались повреждены носовая часть фюзеляжа и кабина автомобиля-топливозаправщика. Водителю машины уже оказана медицинская помощь, уточнил Демин.

Столкновение произошло утром 1 августа в аэропорту Шереметьево. Там водитель автомобиля заправки топлива допустил касание с фюзеляжем самолета Airbus. На работу аэропорта данный инцидент никак не повлиял: он продолжает работать в штатном режиме.

По факту происшествия следователи организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Проверку также начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

