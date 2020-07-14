Заправочная машина повредила самолет в Шереметьево

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Водитель заправочной машины допустил касание автомобиля с самолетом в столичном аэропорту Шереметьево.
Как сообщили Агентству "Москва" в авиакомпании "Россия", воздушное судно готовилось к вылету в Сочи.
В результате проверки борт пришлось заменить на резервный. Он вылетел в аэропорт назначения в 18:00 мск.
Ранее в петербургском аэропорту Пулково по касательной столкнулись два пассажирских самолета.
Лайнеры должны были вылететь в Иркутск и Калининград. В результате происшествия никто не пострадал.
Следствие выясняет причины столкновения самолетов в Пулково