Заправочная машина повредила самолет в Шереметьево

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Водитель заправочной машины допустил касание автомобиля с самолетом в столичном аэропорту Шереметьево.

Как сообщили Агентству "Москва" в авиакомпании "Россия", воздушное судно готовилось к вылету в Сочи.

В результате проверки борт пришлось заменить на резервный. Он вылетел в аэропорт назначения в 18:00 мск.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково по касательной столкнулись два пассажирских самолета.

Лайнеры должны были вылететь в Иркутск и Калининград. В результате происшествия никто не пострадал.