Два самолета столкнулись по касательной в Пулково

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В петербургском аэропорту Пулково по касательной столкнулись два пассажирских самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"14 июня при рулении на полосе произошло касательное столкновение самолетов рейсов Санкт-Петербург – Иркутск и Санкт-Петербург – Калининград", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось о столкновении двух лайнеров в столичном аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел в ходе маневрирования одного из самолетов.

На борту во время происшествия находились 42 пассажира, из них шестеро – члены экипажа воздушного судна. По данному факту СК была инициирована проверка.