Самолет А320 в Шереметьево задел другой лайнер

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Самолет А-320 повредил фюзеляж другого самолета в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"При рулении на стоянку самолет А-320 задел фюзеляж другого самолета. На борту находилось 42 человека, в том числе шесть членов экипажа", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что никто не пострадал. Оба лайнера осматривают технические специалисты.

Ранее Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за неисправности механизации крыла. Лайнер выполнял рейс из Ростова-на-Дону.

На борту самолета находились 79 пассажиров и пять членов экипажа. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал.