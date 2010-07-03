Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шереметьево

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за неисправности механизации крыла, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс № 1165 из Ростова в Москву, совершил экстренную посадку после срабатывания датчика неисправности крыла", – сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту самолета находились 79 пассажиров и пять членов экипажа. Самолет приземлился в штатном режиме, без происшествий, добавил источник. Как отмечается, никто не пострадал.

Ранее самолет А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Москва – Душанбе, вынужденно приземлился в Ташкенте. Причиной стала гроза в аэропорту назначения.

В начале ноября самолет Сочи – Москва не вылетел из аэропорта отправления. Сообщалось о технической неисправности воздушного судна.