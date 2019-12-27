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Происшествия

12:56

В Шереметьево опровергли информацию о ненадлежащем состоянии рулежных дорожек

происшествия транспорт

Фото: телеграм-канал Mash

В столичном аэропорту Шереметьево перрон и рулежные дорожки отвечают установленным требованиям, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

"Перрон и рулежные дорожки аэропорта находились и находятся в настоящее время в эксплуатационном состоянии и отвечают установленным требованиям", – говорится в сообщении.

В некоторых СМИ ранее появилась информация о том, что выкатывание на грунт самолета, выполнявшего рейс Москва – Самара, в Шереметьево могло случиться из-за скользкой рулежной дорожки или из-за неработающих огней.

В пятницу, 27 декабря, пассажирский самолет Superjet выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево. Как подчеркнула пресс-служба аэропорта, пассажиров оперативно высадили через заднюю дверь самолета согласно существующим правилам действий в чрезвычайных ситуациях. При этом ни пассажиры, ни воздушное судно не пострадали.

В этот же день в Казахстане произошла авиакатастрофа с человеческими жертвами. Выполняя рейс по маршруту Алма-Аты – Нур-Султан, воздушное судно потеряло высоту и пробило бетонное ограждение. Произошло столкновение со строением. На данный момент известно о 12 жертвах.

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