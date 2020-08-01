СК начал проверку по факту столкновения топливозаправщика с самолетом в Шереметьево

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Следователи начали проверку после столкновения топливозаправочной машины с самолетом в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ.

По предварительным данным, утром 1 августа во время подготовки к вылету воздушного судна, следовавшего рейсом Москва – Сочи, водитель автомобиля заправки топлива допустил касание с его фюзеляжем. На месте работает следственно-оперативная группа, осматриваются самолет и автомобиль.

"Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – заявили в ММСУТ СК РФ.

Проверку также организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Там уточнили, что инцидент случился около 6:00, когда на стоянку столкнулись топливозаправочная машина с самолетом Airbus A321.

"В результате произошедшего самолет отстранен от полетов, водителю машины оказана медицинская помощь, на борту самолета пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, повреждения получила носовая часть воздушного судна, на которой образовалась трещина. На работе Шереметьево инцидент не отразился: аэропорт работает штатно.