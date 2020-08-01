Один человек пострадал при столкновении топливозаправщика с самолетом в Шереметьево

09:47 (обновлено 01.08.2020 10:49)
Фото: Москва 24
Топливозаправочная машина столкнулась по касательной с самолетом Airbus в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"При маневрировании топливозаправщика на стоянке самолетов произошло касательное столкновение с самолетом Airbus A321. Пострадал работник аэропорта", – сказал источник.
Пострадавшему оказана медицинская помощь. На борту воздушного судна пострадавших не оказалось: оно было без пассажиров. Повреждения получила носовая часть самолета, на которой образовалась трещина.
На работе Шереметьево инцидент не отразился. В экстренных службах уточнили, что аэропорт работает в обычном режиме.
Похожий случай произошел в середине июля, когда водитель заправочной машины допустил касание автомобиля с самолетом в том же аэропорту.
Воздушное судно авиакомпании "Россия" готовилось к вылету в Сочи. В результате проверки борт пришлось заменить на резервный.
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