Один человек пострадал при столкновении топливозаправщика с самолетом в Шереметьево

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Топливозаправочная машина столкнулась по касательной с самолетом Airbus в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"При маневрировании топливозаправщика на стоянке самолетов произошло касательное столкновение с самолетом Airbus A321. Пострадал работник аэропорта", – сказал источник.

Пострадавшему оказана медицинская помощь. На борту воздушного судна пострадавших не оказалось: оно было без пассажиров. Повреждения получила носовая часть самолета, на которой образовалась трещина.

На работе Шереметьево инцидент не отразился. В экстренных службах уточнили, что аэропорт работает в обычном режиме.

Похожий случай произошел в середине июля, когда водитель заправочной машины допустил касание автомобиля с самолетом в том же аэропорту.

Воздушное судно авиакомпании "Россия" готовилось к вылету в Сочи. В результате проверки борт пришлось заменить на резервный.