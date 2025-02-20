ТАСС: вертолет санавиации готовится к аварийной посадке в аэропорту Ставрополя

Фото: телеграм-канал "Представитель Росавиации"

Вертолет санавиации "Ансат" готовится к аварийной посадке в аэропорту Ставрополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.

На борту находятся двое летчиков и двое врачей, уточнили в оперслужбах в беседе с агентством.



Видео: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"

В свою очередь, в авиационных службах заявили, что у вертолета частично потеряна управляемость. Сейчас борт вырабатывает топливо и готовится совершить посадку около 16:00.

20 февраля легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Нижегородской области. В результате пострадали два человека, о чем сообщили СМИ со ссылкой на оперативные службы. Инцидент произошел рядом с аэродромом малой авиации Восточный. По предварительным данным, на месте происшествия возник пожар, который в настоящее время потушен.

Несколькими днями ранее самолет Ан-24, который летел из Олекминска в Якутск, не мог приземлиться из-за поломки шасси. На борту находились 34 пассажира и 5 человек экипажа. Однако в результате самолет благополучно сел.

