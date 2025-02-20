ТАСС: вертолет санавиации готовится к аварийной посадке в аэропорту Ставрополя

20 февраля, 15:27 (обновлено 20.02.2025 18:45)Происшествия
Фото: телеграм-канал "Представитель Росавиации"
Вертолет санавиации "Ансат" готовится к аварийной посадке в аэропорту Ставрополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.
На борту находятся двое летчиков и двое врачей, уточнили в оперслужбах в беседе с агентством.
20 февраля легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Нижегородской области. В результате пострадали два человека, о чем сообщили СМИ со ссылкой на оперативные службы. Инцидент произошел рядом с аэродромом малой авиации Восточный. По предварительным данным, на месте происшествия возник пожар, который в настоящее время потушен.
Несколькими днями ранее самолет Ан-24, который летел из Олекминска в Якутск, не мог приземлиться из-за поломки шасси. На борту находились 34 пассажира и 5 человек экипажа. Однако в результате самолет благополучно сел.
Sukhoi Superjet 100 с неисправностью штатно сел в аэропорту Шереметьево