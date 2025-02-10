Самолет рейсом Пхукет – Москва приземлился в Бангкоке по техпричинам

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Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс SU277 Пхукет – Москва, совершил дополнительную посадку в Бангкоке из-за срабатывания индикации положения створок шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

По данным пресс-службы, посадка воздушного судна прошла штатно. Для сокращения времени ожидания вылета, которое требуется на дополнительный техосмотр самолета, принято решение о направлении из Москвы резервного борта.

В данный момент пассажиры размещаются в гостинице. Им предоставят питание и напитки, уточнили в "Аэрофлоте".

Ранее самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха. Воздушное судно направлялось в Екатеринбург, но вскоре после взлета экипаж сообщил о технической неисправности в одном из двигателей.

На борту находились 236 пассажиров, пострадавших нет. Людей разместили в туристическом зале, после чего специалисты провели необходимые проверки и ремонтные работы.