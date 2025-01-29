Севший в Астрахани самолет рейса Дубай – Москва пройдет дополнительную проверку

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Совершивший экстренную посадку в Астрахани Boeing 737 рейса Дубай – Москва авиакомпании "Победа" пройдет дополнительную проверку, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на заявление перевозчика.

Пассажиров самолета, в свою очередь, доставят в Москву. Для минимизации времени доставки за ними уже отправлен резервный борт. Вылет ожидается в 23:50 по местному времени, уточнили в компании.

До вылета всем пассажирам будет предоставлено питание и напитки. Кроме того, перевозчик создал оперативный чат, где клиенты смогут узнать всю информацию о статусе рейса.

Самолет, следующий рейсом DP992, подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем, после этого он снизился и продолжил движение по маршруту. Лайнер совершил экстренную посадку в Астрахани, которая прошла в штатном режиме. Ее причиной стало ложное срабатывание датчика.

В это время на борту находились 188 человек, из которых 5 – дети, а 6 – члены экипажа. В результате ЧП никто не пострадал. Соблюдение прав пассажиров контролируют Южная и Московская межрегиональные транспортные прокуратуры. При выявлении нарушений законодательства будут приняты соответствующие меры реагирования.