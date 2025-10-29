Линии столичного метро сопоставили со знаками зодиака

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Астрологи соотнесли линии столичного метрополитена со знаками зодиака. Соответствующее сравнение появилось в Сети, обратил внимание телеканал Москва 24.

Сокольническую линию, ведущую через центр, сравнили с Овнами, которые отличаются инициативностью и напористостью. Кольцевая линия соотнесена с Тельцами – такая же надежная и стабильная, а Калининско-Солнцевская линия напоминает Близнецов, так как разделена на два маршрута.

Арбатско-Покровская линия соотносится со спокойными Раками за счет своих длинных перегонов, а Большая кольцевая напоминает Львов – такая же масштабная, как их натура. Серпуховско-Тимирязевская линия, утверждают астрологи, практичная и строгая, как и Девы.

Весы могут очаровать всех своими манерами, поэтому этот знак зодиака связали с Калужско-Рижской линией – именно на ней находятся ВДНХ и Третьяковская галерея. Скорпионов можно назвать не такими, как все, поэтому они напоминают Люблинско-Дмитровскую ветку, которая имеет лишь одну пересадку при двух пересечениях с Кольцевой линией.

Стрельцы – активные личности, которые ищут новые места и впечатления, поэтому они напоминают астрологам Замоскворецкую линию, на которой расположены Белорусский и Павелецкий вокзалы. Козероги отличаются упорством и целеустремленностью, поэтому их связали с Таганско-Краснопресненской веткой, которая считается самой загруженной в метро.

Водолеи соотносятся с Филевской линией, так как рожденные под этим знаком отличаются своей краткосрочностью в затеях. Рыбы как бы существуют в своем мире, поэтому они похожи на Некрасовскую линию.

Ранее астрологи в беседе с Москвой 24 заявляли, что Скорпионы, Стрельцы и Козероги обладают врожденным даром влиять на других. В это же время Весы, Раки и Рыбы являются самыми дипломатичными знаками зодиака, а Скорпионы, Козероги и Девы считаются теми знаками, которым трудности идут на пользу.

Кроме того, главными нарциссами среди остальных стали Львы, Весы, Тельцы, Водолеи и Стрельцы, утверждали эксперты.

