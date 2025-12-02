В Аргентине женщина 35 лет прожила с куском скотча в одной ноздре

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Аргентинские врачи обнаружили кусок скотча в носу жительницы Буэнос-Айреса, который пробыл там 35 лет. Об этом сообщает Jam Press.

По словам 35-летней Канделы Рейбо, проблемы с носовым дыханием у нее начались в детстве, однако она в раннем возрасте привыкла дышать ртом и не знала о возможных негативных последствиях.

Ситуация изменилась в 2025 году, когда женщина обратилась в больницу с синуситом. Врачи провели компьютерную томографию, благодаря которой и обнаружили в одной из ноздрей инородное тело.

Операция по его извлечению длилась час. В результате аргентинка поделилась кадрами этого куска на платформе TikTok, где также отметила, что не знает, как и когда клейкая лента попала в ее нос.

Предположение выдвинула мать женщины. По ее словам, это могло произойти вскоре после рождения дочери, когда у той случился приступ дыхательной недостаточности. Из-за этого аргентинка некоторое время находилась с трубкой в носу, скотч от которой мог застрять в ноздре.

"Я не знаю, возможно ли это, но это единственное логическое объяснение, к которому мы пришли", – объяснила Рейбо.

Женщина призналась, что ее жизнь изменилась после этого открытия, поскольку теперь с каждым днем ей становится все легче дышать.

Ранее подмосковные врачи клинико-диагностического центра "Ромашка" извлекли из носа трехлетней девочки аквариумный камень. Изначально его пыталась достать мать ребенка, однако в результате инородное тело продвинулось глубже.

После госпитализации врачи удалили камень при помощи эндоскопического крючка. Вся процедура заняла не более пяти минут и прошла без осложнений. Серьезных повреждений камень не нанес, поэтому сразу после процедуры девочка с мамой отправились домой.

