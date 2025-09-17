Путин поручил организовать празднование 300-летия Екатерины II

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Владимир Путин поручил организовать празднование 300-летия со дня рождения императрицы Екатерины II. Глава государства подписал соответствующий указ.

В документе отмечается, что реформы правительницы имели большое значение для истории России.

Празднование пройдет в 2029 году. В течение шести месяцев правительство РФ должно образовать организационный комитет по подготовке к этому событию, а также обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий.

Ранее Путин подчеркивал, что в некоторых зарубежных странах порой по-варварски относятся к русской культуре. Он указал, что подобные шаги "не делают чести тем, кто этим занимается". По его словам, в подобных условиях поддержание отечественной культуры и русского языка имеет особое значение.

