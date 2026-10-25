Эксперт Васильева назвала пять направлений для мини-путешествия на ноябрьские праздники

День народного единства в этом году выпадает на среду. Если взять пару выходных до или после, этого хватит на внеочередной мини-отпуск. В такой короткой поездке особенно важна недолгая дорога, поэтому турэксперт Екатерина Васильева выбрала несколько направлений, где наверняка будет интересно и не придется слишком утомляться в пути.

Казань

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Олег Спиридонов

Большой город – практически всегда беспроигрышный вариант для путешествия в межсезонье: там всегда будет чем заняться, даже если погода подкачает. В Казани в начале ноября уже прохладно, также бывает дождливо и туманно, но один из главных плюсов "третьей столицы" – это компактность исторического центра. Белокаменный Казанский кремль, "падающая" сторожевая башня Сююмбике, с которой, по легенде, сбросилась регентша Казанского ханства, чтобы не выходить замуж за Ивана Грозного, Дворец земледельцев, а также местный "Арбат" – пешеходная улица Баумана – все это находится в пешей доступности друг от друга.

Чуть в стороне от центра находится Национальная библиотека Татарстана – одна из старейших в России. Сюда стоит сходить, как минимум чтобы подняться на смотровую площадку и увидеть город с высоты.

Как добраться и сколько стоит: самолетом на ноябрьские праздники – 1,5–2 часа в пути в одну сторону и в среднем от 5 500 рублей туда и обратно, поездом с Казанского вокзала – от 1 900 рублей в одну сторону и 11–13 часов в пути. Единый билет в музеи Казанского кремля – 1 800 рублей, экскурсии по национальной библиотеке – от 500 рублей, есть и бесплатные мероприятия, например лекции и выставки.

Архангельск

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Александр Чиженок

С августа по апрель в Архангельской области сезон северного сияния. Обычно для наблюдения за этим зрелищем туристы выбирают Мурманск и Териберку, но если хочется еще и полюбоваться городской архитектурой, то Архангельск будет поинтереснее. Это первый морской торговый порт России и один из древнейших городов на севере европейской части страны. Там сохранились старинные купеческие особняки, деревянное зодчество, руины Новодвинской крепости XVIII века, а пейзажи Северной Двины в пасмурную ноябрьскую погоду выглядят особенно атмосферно.

Одна из неожиданных достопримечательностей Архангельска – беломорские водоросли, которые сегодня используются для производства косметики, фармацевтики и продуктов питания. При Водорослевом комбинате есть музей, где на экскурсии расскажут о полном цикле переработки водорослей и дадут попробовать чипсы из ламинарии.

Как добраться и сколько стоит: перелет на ноябрьских праздниках – 2 часа в пути в одну сторону и в среднем от 10 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Экскурсия по Музею водорослей – 240 рублей с человека (нужна предварительная заявка минимум за 48 часов). "Охота" за северным сиянием из Архангельска – от 5 500 рублей за четырехчасовую экскурсию, сюда включен трансфер, перекус и услуги фотографа.

Тула

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Ехать до Тулы недалеко, и там есть что посмотреть как в самом городе, так и в его окрестностях. Главная достопримечательность – Тульский кремль, древняя крепость XVI века. В ее музеях собраны артефакты, рассказывающие о жизни региона в разные эпохи. Один из значительных объектов экспозиции – макет Тульского кремля XVII века в масштабе 130 к 1, а также интересны для посещения "боярские хоромы" – копия трехэтажного дома тех времен.

Один из символов города – самовар, и у него тоже есть свой небольшой музей. Он расположен при фабрике самоваров, и в нем представлены варианты разных эпох – от начала XIX до второй половины XX века.

Также примерно в 15 километрах от Тулы находится музей-заповедник "Ясная Поляна", где Лев Толстой писал романы "Анна Каренина" и "Война и мир".

Как добраться и сколько стоит: на электричке или поезде с Курского вокзала, в пути около 3,5 часа в одну сторону и от 795 рублей за билет. Быстрее можно доехать на "Ласточке" (также с Курского вокзала), в пути около 2,5 часа, билет – от 1 752 рублей. До Ясной Поляны из Тулы – 15–17 минут на электричке и от 44 рублей за билет в одну сторону. Билет в Тульский кремль – 450 рублей, в музей "Тульские самовары" – 400 рублей, вход на территорию "Ясной Поляны" – 100 рублей, билет с экскурсией – 700 рублей.

Калуга

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Главная достопримечательность Калуги – огромный музей истории космонавтики имени Константина Циолковского. На него можно спокойно отвести целый день: в музее тысячи экспонатов, связанных с исследованиями космоса, – макеты ракет, скафандры, личные вещи космонавтов, симулятор стыковки, разнообразные мультимедийные развлечения и собственный планетарий.

Любопытен для посещения Калужский музей изобразительных искусств, открытый в 1918 году в доме врача Никанора Васильева. Основу экспозиции составила личная коллекция хозяина, в которой есть работы Коровина, Кустодиева, Серова, Сурикова, Рубенса и других российских и западноевропейских художников.

После дня прогулок можно расслабиться в "Калужских термах", где есть несколько бассейнов, включая открытый с термальной водой (ее температура – 34 градуса), и несколько разных саун: грязевая, травяная, хаммам и другие.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Киевского вокзала – около трех часов в пути в одну сторону и от 790 рублей за билет. Комплексный билет в музей Циолковского (включено посещение исторического здания, временных выставок и мультимедийного комплекса "Интерактивная планета") – 1 100 рублей, билет в музей изобразительного искусства – 200 рублей, "Калужские термы" – от 550 рублей в час и от 2 000 рублей на весь день.

Калининград

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Александр Чиженок

Холодная Балтика, уже пустынные пляжи и готическая архитектура – атмосферные декорации для осеннего путешествия в Калининград и область. В городе стоит прогуляться по историческому центру, в первую очередь – к Кафедральному собору. Его начали строить еще в XIV веке, с тех пор он неоднократно горел и перестраивался, но не утратил своей монументальности. В соборе расположена могила Иммануила Канта, а также здесь регулярно проводятся концерты органной музыки.

В пешей доступности от собора находится Музей мирового океана. Экспозиции расположены в разных зданиях на набережной, но особенно любим туристами корпус "Планета Океан", выстроенный в форме огромного глобуса. Здесь находится главный аквариум с морскими обитателями, занимающий сразу три этажа, а всего в здании семь этажей, где можно познакомиться с работой исследователей океана и даже послушать, как он "звучит".

Если захочется прокатиться за город, то это, прежде всего, национальный парк "Куршская коса". Здесь песчаные дюны и берег Балтийского моря, где летом отлично купаться, зимой и в межсезонье любоваться пейзажами и в любой сезон – гулять по экотропам.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Калининграда на ноябрьских праздниках – 2,5–3 часа в пути в одну сторону и в среднем от 10 500 рублей за билеты туда и обратно; до Куршской косы – сначала на электричке до Зеленоградска (45 минут в пути и от 97 рублей за билет в одну сторону) и далее на автобусе № 210 до нужной остановки (от 20 минут до часа). Входной билет на территорию парка – 400 рублей, билет в музей Иммануила Канта – 300 рублей, на органный концерт – 700 рублей, билет в Музей мирового океана – 600 рублей.