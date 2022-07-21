Бирюков: сгоревшую крышу дома на Ленинском проспекте восстановят в течение 10 дней

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Специалисты восстановят сгоревшую крышу дома на Ленинском проспекте в течение 10 дней, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На данном этапе руководством города приняты меры, мэром даны соответствующие поручения по восстановлению крышного пространства. Пострадала крыша только над первым и четвертым подъездом, а далее от пятого до 12 подъезда крыша не пострадала", – сказал он.
Бирюков добавил, что также специалисты отремонтируют квартиры, которые пострадали во время пожара.
По его словам, коммуникации в затронутых пожаром подъездах планируется восстановить в течение четверга, 21 июля.
"На данном этапе, начиная с пятого подъезда и до 12, все инженерные коммуникации восстановлены, работают в штатном режиме. В первом и четвертом подъездах до конца сегодняшнего дня будет подано напряжение", – уточнил Бирюков.
Возгорание на крыше дома № 40 на Ленинском проспекте произошло накануне вечером. Из здания эвакуировали порядка 400 человек. Еще один был спасен из застрявшего лифта.
Площадь пожара составила 1 000 квадратных метров. К тушению привлекали более 140 человек и более 40 единиц техники, включая вертолет Московского авиационного центра.
Проверку по факту пожара взяла на контроль Гагаринская межрайонная прокуратура.
Крыша жилого дома вспыхнула на Ленинском проспекте
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