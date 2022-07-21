Вертолет привлекли к тушению горящего дома на Ленинском проспекте

Фото: moscow.mchs.gov.ru

К тушению восьмиэтажного жилого дома на Ленинском проспекте в Москве привлекли вертолет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров. Также к ликвидации возгорания привлечена группировка из почти 130 человек.

Информация о пожаре на крыше дома № 40 на Ленинском проспекте поступила в ночь на четверг, 21 июля. Из здания эвакуировали порядка 400 человек. Также благодаря оперативным действиям спасателей один человек был спасен из застрявшего лифта.

Из-за пожара перекрыто движение транспорта по дублеру Ленинского проспекта в сторону области. Водителей просят выбирать пути объезда.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в настоящее время дом обесточен и отключен от газа.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на крыше нежилого здания в Таганском районе столицы. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.