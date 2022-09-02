Семейство с 5 амурскими тигрятами впервые в мире попало на видео в Приморском крае

Фото: телеграм-канал "Земля леопарда" –дирекция заповедников"
Впервые в мире сразу шесть краснокнижных амурских тигров попали в объектив фотоловушки в дикой природе.
Тигрицу с потомством зафиксировали камеры в национальном парке "Земля леопардов" в Приморском крае, передает пресс-служба учреждения.
Уточняется, что на снимки попала самка под номером T48F и котята в возрасте 4–5 месяцев. По словам специалистов, в среднем тигриный выводок насчитывает не более трех котят.
Как отметила старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Дина Матюхина, тигрица, попавшая в объективы фотоловушки, проявила выдающиеся материнские качества.
"Это действительно сенсация в деле изучения этого подвида тигров – по имеющимся данным, больше четырех тигрят в России никогда не отмечалось. На "Земле леопарда" за все время постоянного фотомониторинга <...> было отмечено всего три выводка из четырех тигрят", – рассказала она.
Ранее сообщалось, что в Приморье краснокнижный леопард попал на камеры наблюдения. Самка исследовала местность и принюхивалась к земле.
В Приморье заметили краснокнижного леопарда
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