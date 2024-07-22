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22 июля, 17:20

Общество

Полиция Флориды попросила не делать селфи с грустным черным медведем

Фото: Walton County Sheriff

Полиция Флориды призвала людей прекратить делать селфи с грустным черным медведем возле дороги, пишет The Guardian.

Животное поселилось на северной стороне шоссе 98 в Санта-Роза-Бич и привлекло внимание автомобилистов. Люди пытались делать селфи с медведем, от чего у хищника появились признаки сильного стресса.

В объявлении полиции самец медведя описывается как "напряженный, подавленный и кислый как лимон". Людей просят ни в коем случае не приближаться к нему.

Рейнджеры из комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды отправились к медведю после того, как из офиса шерифа поступил звонок о том, что люди останавливаются, чтобы сфотографировать медведя возле телеграфного столба. К моменту прибытия сотрудников "медведь ушел в соседний лес".

Как отметили в полиции, судя по фотографиям очевидцев, медведь, скорее всего, не пострадал.

Ранее сообщалось, что жительница Нижнеангарска погибла от нападения медведя. Женщина рыбачила одна на берегу реки Душкачанка, недалеко от тайги.

Инспекторы Бурприроднадзора и охотники застрелили напавшего медведя. Следы других особей не были обнаружены.

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