22 июля, 17:20Общество
Полиция Флориды попросила не делать селфи с грустным черным медведем
Фото: Walton County Sheriff
Полиция Флориды призвала людей прекратить делать селфи с грустным черным медведем возле дороги, пишет The Guardian.
Животное поселилось на северной стороне шоссе 98 в Санта-Роза-Бич и привлекло внимание автомобилистов. Люди пытались делать селфи с медведем, от чего у хищника появились признаки сильного стресса.
В объявлении полиции самец медведя описывается как "напряженный, подавленный и кислый как лимон". Людей просят ни в коем случае не приближаться к нему.
Рейнджеры из комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды отправились к медведю после того, как из офиса шерифа поступил звонок о том, что люди останавливаются, чтобы сфотографировать медведя возле телеграфного столба. К моменту прибытия сотрудников "медведь ушел в соседний лес".
Как отметили в полиции, судя по фотографиям очевидцев, медведь, скорее всего, не пострадал.
Ранее сообщалось, что жительница Нижнеангарска погибла от нападения медведя. Женщина рыбачила одна на берегу реки Душкачанка, недалеко от тайги.
Инспекторы Бурприроднадзора и охотники застрелили напавшего медведя. Следы других особей не были обнаружены.
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