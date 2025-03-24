В Крыму 13 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В результате столкновения автобуса и грузового автомобиля на трассе Симферополь – Евпатория, по предварительной информации, пострадали 13 человек, еще пятеро погибли. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Всего в автобусе находились 32 человека. Спасатели деблокировали пострадавших, на месте ЧП работают 25 сотрудников и девять единиц техники, рассказали в МЧС.

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись под Симферополем 24 марта. Изначально сообщалось о трех погибших и 15 пострадавших. Позже число погибших выросло до пяти.

СК России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. На место аварии выехали следователи.