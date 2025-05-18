До 21 градуса тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 18 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в воскресенье, 18 мая, ожидаются небольшой дождь и температура до 21 градуса тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, жителей столицы ждет облачная погода.

"Температура воздуха в Москве составит от 19 до 21 градуса тепла, по области от плюс 17 до плюс 22 градусов", – говорится в сообщении.

Также ожидаются юго-восточный ветер 5–10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал, что 18 мая в Москве ожидается мощный южный циклон с крупной зоной осадков. На следующий день дожди станут затухать, после чего сразу несколько дней подряд осадков не ожидается.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в столице в последнюю неделю мая ожидается очень теплая погода, температура поднимется до 25 градусов.