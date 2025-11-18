Daily Mail: экс-футболисту воткнули автомобильный ключ в голову на матче в Аргентине

Фото: dailymail.co.uk/Jam Press

В Аргентине экс-футболисту Джонатану Хосе Смиту вонзили в голову автомобильный ключ, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mail.

Смит пришел на матч молодежных команд, чтобы поддержать свою 16-летнюю дочь, которая выступает за спортивный клуб "Берасатеги". В результате между юными игроками и их родителями вспыхнул конфликт, превратившийся в массовую драку. Бывший футболист вмешался, чтобы остановить ее, но в этот момент на него напал 40-летний Гастон Омар Альварес и ударил ключом по голове.

Несмотря на тяжелую травму, мужчина не потерял сознание. Его доставили в больницу, а через 12 часов после случившегося провели операцию и успешно извлекли металлический предмет из лобной кости спортсмена.

Жена пострадавшего также подтвердила, что драка началась с ссоры между подростками. Правоохранители задержали Альвареса на месте происшествия. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

Ранее отец ученика пятого класса напал на педагога в школе на северо-востоке Москвы. Была вызвана скорая помощь и полиция, с мужчиной будут разбираться правоохранительные органы. В столичном департаменте образования и науки отметили, что в системе московского образования нет места насилию, а жестокость и рукоприкладство будут наказываться по закону.

