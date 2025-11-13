Отец ученика избил преподавателя в московской школе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Отец ученика пятого класса напал на педагога в школе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал столичного департамента образования и науки.

"В школу вызвана скорая помощь и полиция. С родителем будут разбираться правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Школа также проведет внутреннее расследование. В департаменте подчеркнули, что в системе московского образования нет места насилию, а жестокость и рукоприкладство будут наказываться по закону.

Ранее два подростка избили 27-летнюю жительницу Биробиджана в Еврейской автономной области (ЕАО). По данным МВД, между ними разгорелся конфликт, который перерос в драку.

Среди участников инцидента оказались две местные жительницы 2008 и 2010 годов рождения. Они состоят на профилактическом учете в ПДН.