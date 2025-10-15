Самарский губернатор извинился за грубую форму увольнения чиновника

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев извинился за слишком грубую форму увольнения главы Кинельского района Юрия Жидкова, сообщает издание "Царьград".

"Не должен, по большому счету, так руководитель реагировать на халатность в работе своих подчиненных", – сказал Федорищев.

Камень, из-за которого губернатор предложил уволиться Жидкову, установят на Аллее памяти. Об этом рассказал врио главы Кинельского района Дмитрий Григошкин.

"Там будет поменяна табличка, табличка уже заказана", – приводит его слова РИА Новости.

Данная аллея находится на территории школы, где изначально нашли камень.

Ранее во время поездки в Кинельский район Федорищев возмутился состоянием местных Дома культуры и школы. Его также удивил камень с разбитой мемориальной табличкой в честь героев Великой Отечественной войны.

Губернатор Самарской области хлопнул Жидкова по плечу и в нецензурной форме заявил чиновнику, что он уволен. Кадры с этим моментом распространились в Сети. Позже СМИ сообщили, что главу района госпитализировали с гипертоническим кризом.

Сам Жидков рассказал о планах написать заявление об увольнении после выздоровления. Решение губернатора он назвал неожиданным и эмоционально тяжелым.

В свою очередь, Федорищев объяснил свою грубую реплику тем, что Жидков пренебрежительно отнесся к памяти героев ВОВ.