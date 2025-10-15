Глава Кинельского района Самарской области решил написать заявление об увольнении

Фото: телеграм-канал "Юрий Жидков"

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков планирует написать заявление об увольнении после выздоровления. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Решение губернатора региона Вячеслава Федорищева он назвал неожиданным и эмоционально тяжелым.

Также Жидков рассказал, что в настоящее время находится в районной больнице. Его состояние стабильно. Глава района поблагодарил тех, кто поддержал его.

Федорищев возмутился состоянием Дома культуры и школы в Кинельском районе области. Губернатора также удивил камень с разбитой мемориальной табличкой, посвященной героям Великой Отечественной войны. Инцидент произошел 14 октября, когда глава региона посетил данный район.

Видеозапись с этого визита распространилась в Сети. На кадрах запечатлено, что губернатор хлопнул Жидкова по плечу и в нецензурной форме заявил чиновнику, что тот уволен. Позже СМИ сообщили, что главу района госпитализировали с гипертоническим кризом.

Федорищев объяснил грубую реплику тем, что Жидков пренебрежительно отнесся к памяти героев ВОВ. Он указал, что можно исправить недостаток компетенций, опыта и знаний, но если в душе чиновника существует такое отношение к павшим героям – это "край".

