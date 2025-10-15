Песков не стал комментировать грубое поведение главы Самарской области

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать "этическую сторону" грубого увольнения главы Кинельского района Юрия Жидкова губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

"Что касается назначений и увольнений глав районов – это прерогатива руководителя региона", – уточнил Песков.

Во время поездки в Кинельский район Федорищев возмутился состоянием местных Дома культуры и школы, а затем его удивил камень с разбитой мемориальной табличкой в честь героев Великой Отечественной войны.

На кадрах, которые распространились в Сети, губернатор Самарской области хлопнул Жидкова по плечу и в нецензурной форме заявил чиновнику, что он уволен. Позже СМИ сообщали, что главу района госпитализировали с гипертоническим кризом.

Сам Федорищев объяснил свою грубую реплику тем, что Жидков пренебрежительно отнесся к памяти героев ВОВ. Он указал, что можно исправить недостаток компетенций, опыта и знаний, но это "край", если в душе чиновника такое отношение к павшим героям.

