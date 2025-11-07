"Коммерсант": уволенный самарским губернатором чиновник Жидков ушел в отставку

Фото: vk.com/zhidkov_63

Депутаты Кинельского района Самарской области приняли отставку главы района Юрия Жидкова после того, как его в нецензурной форме уволил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Об этом сообщает "Коммерсант".

Уточняется, что полномочия Жидкова истекли 29 октября. Предыдущий конкурс, который был объявлен 29 сентября, признали несостоявшимся из-за отсутствия кандидатов.

Инцидент с увольнением Жидкова произошел в середине октября. Федорищев в ходе своей поездки в Кинельский район возмутился состоянием местных Дома культуры и школы. Его также удивил камень с разбитой мемориальной табличкой в честь героев Великой Отечественной войны.

Губернатор хлопнул находившегося с ним Жидкова по плечу и в нецензурной форме заявил чиновнику, что он уволен. Кадры с этим моментом распространились в Сети. Позже СМИ сообщили, что главу района госпитализировали с гипертоническим кризом.

Федорищев объяснил свою грубую реплику тем, что Жидков пренебрежительно отнесся к памяти героев Великой Отечественной войны. Тем не менее он извинился за подобную форму увольнения.