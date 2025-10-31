Губернатор Самарской области записал рэп

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев записал рэп. Фрагмент трека опубликовал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем телеграм-канале.

Текст песни посвящен Самарской области. В композиции губернатор рассказывает о возрождении региона и воспевает его историю.

Ранее Федорищев во время поездки в Кинельский район возмутился состоянием местных Дома культуры и школы. Его также удивил камень с разбитой мемориальной табличкой в честь героев Великой Отечественной войны.

Губернатор хлопнул главу района Юрия Жидкова по плечу и в нецензурной форме объявил, что тот уволен. Кадры с этим моментом распространились в Сети. Позже в СМИ появилась информация, что Жидков госпитализирован с гипертоническим кризом.

Федорищев объяснил свою грубость тем, что глава района пренебрежительно отнесся к памяти героев ВОВ. Тем не менее он извинился за слишком грубую форму увольнения. В ходе совещания 27 октября он пообещал быть вежливым с подчиненными еще десять дней.

