Самарский губернатор пообещал быть вежливым с подчиненными еще десять дней

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал быть вежливым с подчиненными еще десять дней. Такое заявление он сделал в ходе совещания в правительстве региона, которое транслировалось онлайн.

В частности, в рамках совещания обсуждалась жалоба жительницы Тольятти, которая сообщила о протекающей крыше в доме из-за затянувшегося ремонта. На это замруководителя Госжилинспекции региона Георгий Степанян сказал, что решение данного вопроса не входит в полномочия организации.

"У меня есть еще дней десять, в которые я обещал себе, коллегам в правительстве, что я буду достаточно вежлив. <…> Поэтому, пожалуйста, доложите так, чтобы мы поняли, о чем идет речь, в чем была проблема, как она устранена", – обратился Федорищев к министру энергетики и ЖКХ региона Виталию Брижаню, комментируя данную жалобу.

По словам последнего, с жительницей было подписано соглашение о компенсации ущерба. При этом крышу планируется отремонтировать до конца ноября.

Ранее во время поездки в Кинельский район Федорищев возмутился состоянием местных Дома культуры и школы. Его также удивил камень с разбитой мемориальной табличкой в честь героев Великой Отечественной войны.

Губернатор Самарской области хлопнул главу Кинельского района Юрия Жидкова по плечу и в нецензурной форме заявил чиновнику, что он уволен. Кадры с этим моментом распространились в Сети. Позже СМИ сообщили, что главу района госпитализировали с гипертоническим кризом.

Федорищев объяснил свою грубую реплику тем, что Жидков пренебрежительно отнесся к памяти героев ВОВ. Тем не менее он извинился за слишком грубую форму увольнения.