Адвокат Салкин: самарскому губернатору грозит 15 суток за грубое увольнение главы района

Фото: ТАСС/пресс-служба губернатора Самарской области

Губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву грозит 15 суток ареста за нецензурное увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова. Об этом рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин, сообщает Life.ru.

По его словам, главу региона могут привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство. Санкция в том числе предусматривает штраф или арест.

Кроме того, эксперт напомнил, что словом "уволен" снять человека с должности невозможно.

"Губернатор не вправе единолично увольнять главу района, даже по мотиву утраты доверия. Для этого существует установленная процедура – обращение в суд с указанием нарушений Конституции, федеральных законов или устава субъекта", – пояснил Салкин.

Он также добавил, что чиновник имеет право потребовать компенсации морального вреда.

Федорищев во время своей поездки в Кинельский район возмутился состоянием местных Дома культуры и школы. Его также удивил камень с разбитой мемориальной табличкой, посвященной героям Великой Отечественной войны.

В Сети распространилась видеозапись с этой поездки. На кадрах видно, что губернатор Самарской области хлопнул Жидкова по плечу и в нецензурной форме заявил чиновнику, что он уволен. Позже СМИ сообщили, что главу района госпитализировали с гипертоническим кризом.

Сам Жидков рассказал о планах написать заявление об увольнении после выздоровления. Решение губернатора он назвал неожиданным и эмоционально тяжелым.

В свою очередь, Федорищев объяснил свою грубую реплику тем, что Жидков пренебрежительно отнесся к памяти героев ВОВ. Тем не менее он извинился за слишком грубую форму увольнения.