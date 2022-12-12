Московские городские службы перешли на усиленный режим работы из-за ливней

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты городских служб перешли на повышенный режим работы из-за ледяных дождей. Об этом информирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в столице менее чем за 24 часа выпало больше половины месячной нормы осадков. Он предупредил горожан, что непростые погодные условия сохранятся и сегодня. Бирюков поделился, что для устранения осадков было задействовано свыше 80 тысяч специалистов, а также 11 тысяч единиц техники.

"В местах возможных скоплений воды дежурит водооткачивающая техника коммунальных и инженерных компаний города", – отметил заммэра Москвы.

Кроме того, специалисты Мосводостока и иных столичных предприятий на данный момент организовали дежурство на улицах. Работники занимаются очисткой водоприемных колодцев от снега и наледи. Также были задействованы автовышки для ликвидации осадков на скатных кровлях и фасадах зданий.

В комплексе городского хозяйства призвали быть бдительными и не заходить на места проведения очистительных мероприятий.

Ранее сообщалось, что после сильного снегопада в Москву пришел ливень. За минувшие выходные в городе выпало 30 миллиметров осадков. Это более половины месячной нормы, которая насчитывает 56 миллиметров.



Москвичам показали столичную карту осадков 12 декабря

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