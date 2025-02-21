Врач Шмелева: усилить пользу фруктов могут орехи, йогурт и творог

21 февраля, 09:38Общество
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Усилить пользу фруктов можно благодаря орехам, йогурту и творогу. Они замедляют попадание глюкозы в кровь и хорошо сочетаются с углеводами, сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Видновской клинической больницы Яну Шмелеву.
"Максимальную пользу фрукты могут приносить, только если употреблять их правильно. Есть их лучше в качестве перекуса между приемами пищи, потому что это природная сладость", – отметила она.
Также специалист развеяла миф, что собранные осенью фрукты к весне утрачивают полезные свойства. По словам врача, это случается лишь при неправильном хранении продуктов. Она объяснила, что на современных базах фрукты хранят в специальных условиях и подвергают обработке специальными средствами в безвредных дозах.
Шмелева посоветовала употреблять фрукты дозированно, поскольку, как она добавила, в них содержатся кислоты, которые могут привести к повреждению слизистой желудка.
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