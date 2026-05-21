Ермак заявил, что читал в СИЗО книгу про Трампа

Фото: ТАСС/EPA/MAXYM MARUSENKO

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что во время пребывания в СИЗО читал книгу про американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Ермак высказался об этом на суде, где рассматривалась его апелляция на меру пресечения по делу об отмывании средств.

"Не помню американского автора, но это была книга про историю победы Трампа, когда он в первый раз баллотировался на пост президента", – поделился он.

Отвечая на вопрос о пребывании в СИЗО, Ермак заявил, что "это просто жизнь". Также он подчеркнул, что не почувствовал токсичности от своего прежнего окружения. Комментируя публикации о том, что бывшие соратники не спешили вносить за него залог, Ермак сказал, что такого не заметил.

Высший антикоррупционный суд Украины отправил Ермака под стражу на 60 суток. Чтобы освободиться под залог, требовалось внести 140 миллионов гривен – около 3,1 миллиона долларов. Экс-глава офиса украинского лидера подозревается в легализации денег при строительстве коттеджного поселка с частными резиденциями в селе Козин Киевской области.

Преступная группа, в которой мог принимать участие Ермак, незаконно легализовала 460 миллионов гривен, то есть около 779 миллионов рублей. По данным СМИ, фигурантом уголовного дела может стать и Зеленский.

Ермак обвинения отвергает. Прежде чем выйти из СИЗО под залог, он провел там 4 ночи. Бывший глава офиса президента Украины подтвердил, что находился в платной камере.

