ТАСС: Ермак вышел под залог из СИЗО, где провел четыре ночи

18 мая, 11:03

Ермак вышел под залог из СИЗО, где провел четыре ночи – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак вышел под залог из СИЗО, где провел четыре ночи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Он подтвердил, что находился в платной камере. На другие вопросы журналистов Ермак отвечал неохотно.

Его отправил под стражу Высший антикоррупционный суд Украины на 60 суток. Для того, чтобы освободиться под залог, необходимо было внести 140 миллионов гривен, то есть около 3,1 милллиона долларов. Ермак подозревается в легализации денег при строительстве коттеджного поселка с частными резиденциями в селе Козин Киевской области.

Он отвергает обвинения. Кроме того, после задержания Ермак заявлял, что у него нет денег на залог, хотя у него достаточно знакомых и друзей", которые могли бы внести данную сумму за него.

Утверждалось, что преступная группа, в которой мог принимать участие Ермак, узаконила 460 миллионов гривен (779 миллионов рублей. – Прим. ред.). По информации СМИ, фигурантом уголовного дела может стать в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

