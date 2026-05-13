13 мая, 20:32

Происшествия

Шесть человек спасли при пожаре в доме на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Шесть человек были спасены при пожаре в жилом доме на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло на Измайловском шоссе. На балконах и частично в квартирах произошло загорание личных вещей и мебели.

Пожарным удалось локализовать огонь на площади 60 квадратных метров, а после потушить пожар.

Ранее на производственном здании в подмосковных Мытищах произошло возгорание. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала. Подробности произошедшего устанавливаются.

Короткое замыкание могло стать причиной пожара у "Измайловского кремля"

