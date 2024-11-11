Офтальмолог Левина назвала главные правила для здоровья глаз

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Соблюдение правила "20-20-20", чтение при качественном освещении и регулярные профилактические осмотры помогут сохранить зрение на долгие годы. Об этом Москве 24 рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Мария Левина.

11 ноября в России отмечается День офтальмолога. Эксперт отметила, что главной причиной ухудшения зрения на сегодняшний день является повышенная нагрузка на глаза.

Чтобы снизить ее, необходимо взять за привычку делать небольшие перерывы при чтении с бумаги либо с экрана компьютера или гаджетов.



Мария Левина врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Есть такое правило "20-20-20", смысл которого в том, чтобы каждые 20 минут отвлекаться и на 20 секунд задерживать взгляд на предметах, находящихся вдали – примерно на расстоянии шести метров (20 футов) от нас. Это позволяет расслабить глазные мышцы, ведь чем ближе находится предмет, на который мы смотрим, тем больше приходится напрягаться.

Кроме того, важно всегда работать и читать при правильном освещении.

"Во-первых, советую всегда максимально использовать естественное освещение и помнить, что свет должен падать на нас сбоку. Во-вторых, предостерегаю от работы за компьютером и чтения с гаджетов в темноте. Монитор не должен быть единственным источником света в помещении", – отметила офтальмолог.

Также врач посоветовала отказаться от привычки тереть глаза, так как при этом можно повредить их или занести инфекцию.



Мария Левина врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Если глаза чешутся, это может быть симптомом заболеваний, и тогда лучше сразу обратиться к специалисту.

В целом же она рекомендовала посещать офтальмолога один раз в год с профилактической целью.

Ранее врач-офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал о симптомах катаракты – патологии, связанной с помутнением хрусталика глаза. По его словам, на поздних стадиях заболевания человек ощущает снижение зрения, четкости, контрастности. Оно становится как сквозь матовое стекло или целлофановый пакет.