Эксперт Стоянов назвал "красные флаги" для клиентов салонов красоты

Москвичка получила ожог роговицы после наращивания ресниц в одном из столичных салонов красоты, сообщили СМИ. Какие последствия могут быть после некачественной бьюти-процедуры и на что стоит обращать внимание, чтобы не потерять здоровье в погоне за внешностью, разбиралась Москва 24.

"Отвалились через два часа"

Фото: телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА

Жительница столицы обратилась в салон красоты за процедурой наращивания ресниц и в результате получила химический ожог первой степени. По данным телеграм-канала SHOT ПРОВЕРКА, девушка посещала салон несколько раз.

Итогами первого визита стали покраснение и боль, но мастера заверили ее, что это временная реакция на клей. Однако уже через неделю все ресницы опали, хотя девушка рассчитывала, что результат процедуры стоимостью четыре тысячи рублей будет держаться дольше.

Клиентка обратилась с претензией, и администрация предложила ей повторный прием у другого мастера. Итог оказался еще более травмирующим: новые ресницы продержались всего пару часов. Всю процедуру девушке жгло глаза, а после она не могла их даже открыть. Выяснилось, что мастер нарастил ресницы прямо на слизистую, что привело к химическому ожогу роговицы.

Помимо этого, девушка обратила внимание на антисанитарию в салоне. По ее словам, работники ходили в уличной одежде, делали все процедуры без перчаток и не обрабатывали руки, хотя трогали ими то лицо клиента, то телефон. Материалы для наращивания хранились в тряпичных нестерильных упаковках.

Направленную в салон официальную претензию администрация проигнорировала. По информации телеграм-канала, пострадавшая намерена обратиться в Роспотребнадзор. Уточняется, что после того, как история получила огласку, владелица салона связалась с пострадавшей и пообещала компенсировать вред здоровью, а недобросовестного мастера уволить.

Ранее Минздрав предложил ужесточить правила профессиональной переподготовки врачей-косметологов. Согласно проекту приказа, не менее 70% занятий должны вести преподаватели с учеными степенями, имеющие действующую аккредитацию, минимум пять лет стажа в косметологии и публикации в рецензируемых журналах за последние пять лет.

Исключение?

Мастер по наращиванию ресниц Светлана Трофимова в разговоре с Москвой 24 предположила, что случившееся с девушкой могло стать результатом неопытности мастера. Ей могли слишком сильно вывернуть веко во время процедуры, и при этом у специалиста могло не быть достаточного навыка работы с жидким клеем.

"Клей, на который происходит наращивание, на 90% состоит из цианокрилата, который считается сильным раздражителем для слизистой. При ожоге нужно промыть глаза физраствором, обильно, много и без экономии. Это обычный 0,9% натрия хлорид, который не раздражает роговицу, он входит в состав жидкости для линз и продается в аптеке в удобных упаковках", – рассказала мастер.

Она поделилась, что в конце процедуры предпочитает всегда проводить промывание физраствором, несмотря на то что некоторые мастера выступают против, аргументируя это запретом мочить глаза после окончания процесса.





Светлана Трофимова мастер по наращиванию ресниц Однако по краям век расположены мейбомиевы железы, которые отвечают за смачивание. Если туда попадает клей, то может начаться закупорка, которая, в свою очередь, может привести к халязиону – уплотнению на веке либо к инфекции (резкая боль, покраснение, сильный отек, иногда с гноем). При любых подобных последствиях обращение к врачу обязательно.

Эксперт добавила, что уставшие глаза, покраснения или отек – это прямое показание к тому, чтобы перенести встречу. К тому же практически любые процедуры с ресницами и бровями могут обернуться серьезными последствиями.

"Слизистая – самая благодатная, теплая, питательная среда для любой "пакости". Если туда попадает что-то чужеродное, особенно в ослабленном состоянии иммунитета, процесс развивается стремительно. Также очень важно делать пробу: мастер может "посадить" несколько ресничек – совсем небольших, пять-шесть штук на один глаз, не больше", – пояснила Трофимова.

Она уточнила, что результата такой процедуры будет почти не видно, однако человек сразу поймет, есть ли раздражение, зуд, покраснение, ощущение инородного тела и сможет принять более взвешенное решение о целесообразности полноценного наращивания.

Если все описанное действительно имело место – работники в уличной одежде, процедуры без перчаток и так далее, – это явные "красные флаги" для клиентов, отметил в беседе с Москвой 24 основатель и президент сети салонов красоты Игорь Стоянов. Но, по его мнению, такие случаи, скорее, исключения и с ними обязательно надо разбираться.

"С чего стоит начинать оценку салона – входная группа: чисто ли, на месте ли администратор, переобут ли он, приветлив, насколько аккуратно одет. Дальше – мастера. Уличная одежда – это само по себе плохо, но еще важнее, переобуваются ли люди, когда приходят на смену", – рассказал эксперт.

При этом, если мастер на рабочем месте во время процедуры разговаривает по телефону, – это уже повод бежать из салона. Зона стерилизации также должна быть в открытом доступе.





Игорь Стоянов основатель и президент сети салонов красоты Если подобное произошло, обращаться нужно в Роспотребнадзор. Такие кейсы, особенно в маникюрных салонах с невысоким уровнем обслуживания, разбирают регулярно. Пишется заявление, и ведомство обязано проверить факты и может выписать штраф или даже закрыть салон до устранения нарушений. Это отработанная схема, и Роспотребнадзор реагирует на такие вещи оперативно.

Он также рекомендовал собственникам салонов вывешивать документы о квалификации мастеров на сайт, а еще лучше – вернуть практику размещения дипломов на стенах, чтобы подтвердить специальное образование работников.

"Сам клиент при первом посещении имеет полное право спросить, где мастер учился, какой у него стаж, сколько он работает в этом салоне. Если есть малейшие сомнения – клиент не обязан делать процедуру", – уточнил Стоянов.

Эксперт также посоветовал при первом знакомстве с компанией требовать какой-либо бонус или скидку как компенсацию за тревогу и выбирать сетевые салоны, так как у них больше ответственности.

