10 ноября, 09:45Происшествия
Четыре безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря у Туапсе
Фото: 123RF.com/igorspb
Российские военные уничтожили четыре безэкипажных катера (БЭК), обнаруженных в акватории Черного моря у Туапсе. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу оперативного штаба Краснодарского края.
Уточняется, что один из них взорвался недалеко от берега, что привело к повреждению остекления на втором этаже двухэтажного дома. Также разрушения были зафиксированы в гараже и лодочном ангаре.
"В результате происшествия пострадавших нет", – подчеркнули в оперштабе.
В начале сентября российские специалисты разработали модульную систему специальных заграждений "Аурелия" для защиты от украинских безэкипажных катеров. Система состоит из модулей длиной 10 метров и шириной 3 метра.
Каждый из них включает в себя плавающую опору, соединительную сеть, антиводометные элементы и якорь. Объяснялось, что когда катер проходит через систему, она засасывает в себя его активные элементы и приводит в негодность двигатель.
ВС РФ уничтожила в небе агродрон с грузом для украинских военнослужащих в Красноармейске