Четыре безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря у Туапсе

Фото: 123RF.com/igorspb

Российские военные уничтожили четыре безэкипажных катера (БЭК), обнаруженных в акватории Черного моря у Туапсе. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу оперативного штаба Краснодарского края.

Уточняется, что один из них взорвался недалеко от берега, что привело к повреждению остекления на втором этаже двухэтажного дома. Также разрушения были зафиксированы в гараже и лодочном ангаре.

"В результате происшествия пострадавших нет", – подчеркнули в оперштабе.

В начале сентября российские специалисты разработали модульную систему специальных заграждений "Аурелия" для защиты от украинских безэкипажных катеров. Система состоит из модулей длиной 10 метров и шириной 3 метра.

Каждый из них включает в себя плавающую опору, соединительную сеть, антиводометные элементы и якорь. Объяснялось, что когда катер проходит через систему, она засасывает в себя его активные элементы и приводит в негодность двигатель.

