МВД пресекло деятельность финансовой пирамиды, от которой пострадали 200 человек

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранительные органы пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"За несколько лет злоумышленники обманули не менее 200 граждан на общую сумму порядка 600 миллионов рублей", – написала Волк в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, организатором мошеннической схемы стал петербургский предприниматель. Ему помогали сестра и племянник.

Под видом займов они привлекали деньги граждан, обещая высокий доход – до 25% годовых. Полученные средства соучастники пирамиды тратили на личные нужды.

Подозреваемых задержали. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации и печати фиктивных организаций.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Его материалы переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сотрудники МВД выявили новую схему телефонного обмана. Злоумышленники звонят пенсионерам, представляются работниками поликлиник и убеждают граждан назвать персональные данные якобы для пересдачи анализов. Затем на телефон пенсионера поступают звонки от лжеполицейских, которые обманом вынуждают отдать деньги.

