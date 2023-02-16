Юрист оценил законность пересказов зарубежных книг в России

В России некоторые книгоиздатели решили выпускать в пересказе мировые бестселлеры, правообладатели которых покинули отечественный рынок. Например, на сервисе "ЛитРес" вышла сокращенная версия мемуаров британского принца Гарри Spare ("Запасной"). Разбираемся, как такой подход может сказаться на российском книгоиздательстве.



"Только самые ценные мысли"

Некоторые отечественные издатели решили обойти запрет на выпуск международных бестселлеров в России. Для этого они собираются публиковать книги в формате саммари, то есть пересказа, не предполагающего прямое цитирование. В частности, на сервисе "ЛитРес" в таком варианте вышли мемуары британского принца Гарри.

"Это саммари – сокращенная версия книги "Запасной. Принц Гарри, герцог Сассекский". Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры", – говорится в описании к мемуарам.

Длительность аудиокниги не превышает 35 минут, а ее текстовый вариант изложен на 18 страницах, тогда как в оригинале их более 400.



10 января . Однако издатель Penguin Random House, который владеет правами на книгу, прекратил работу с российским рынком в прошлом году.

Мировая премьера Spare состоялась . Однако издатель Penguin Random House, который владеет правами на книгу, прекратил работу с российским рынком в прошлом году.

Свой пересказ мемуаров британского принца также выпускает и группа "Эксмо-АСТ". Новинка выходит 16 февраля и будет доступна в аудио- и электронной версиях, а в конце месяца – в печатном виде. Первый тираж составит три тысячи экземпляров.





Евгений Капьев гендиректор "Эксмо" В саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее: автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком.

По словам Капьева, в "Эксмо-АСТ" рассматривают такой подход как стартап для частичного решения проблемы с доступностью новинок нон-фикшен, являющийся альтернативой принудительной лицензии. Компания собирается выпустить по такой же схеме книгу Джен Синсеро "Не ной". Отмечается, что права на нее закончились весной 2022 года и не были продлены.



"Самостоятельные произведения"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Публикация мировых бестселлеров в формате пересказа без прямого цитирования не нарушает закон. Об этом Москве 24 заявила член Ассоциации юристов России, заместитель заведующего кафедрой Университета им. О. Е. Кутафина Елена Гринь.





Елена Гринь член Ассоциации юристов России, заместитель заведующего кафедрой Университета им. О. Е. Кутафина Пересказ произведения в формате саммари формально не является пиратством. По закону авторское право не охраняет содержание и идеи книг, а только их форму. Поэтому тексты, пересказанные своим языком, можно считать самостоятельными произведениями.

Теоретически изложение книги может нарушить авторские права, если оригинал будет недостаточно переработан, рассуждает юрист.

"Если в переработанном издании упоминаются отдельные персонажи либо повторяется объем, стиль изложения, копируется название произведения, возможна и ответственность за нарушение авторских прав", – продолжает Елена Гринь.

По ее словам, авторы оригинала могут рассчитывать на компенсацию от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Однако в современных реалиях иностранным правообладателям будет затруднительно инициировать судебные споры, считает эксперт.

Она добавила, что рост популярности формата саммари не должен повлечь за собой какие-либо ограничения для российских читателей. "Напротив, в условиях санкционного давления он может обеспечить возможность ознакомления с зарубежной литературой", – говорит специалист.

В целом популяризация пересказа может вызвать интерес к данному формату и дополнить отечественный книжный рынок новыми идеями для развития, заключила Елена Гринь.

