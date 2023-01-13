Издательства РФ не могут опубликовать книгу принца Гарри из-за отсутствия прав

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Российские издательства не могут начать выпуск книги принца Гарри "Запасной" из-за отсутствия прав для осуществления процесса. Об этом Агентству "Москва" сообщил гендиректор издательской группы "Эксмо-АСТ" Евгений Капьев.

"В настоящий момент, насколько нам известно, прав на публикацию книги принца Гарри "Запасной" у российских издательств нет, и предсказать, когда мемуары появятся на русском, пока сложно", – сообщил он, подчеркнув незначительный интерес российской аудитории к книгам о королевской семье.

В пресс-службе издательства "Альпина Паблишер" агентству сообщили, что правообладатель книги прекратил сотрудничество с РФ.

После выпуска книги принца Гарри 10 января за сутки было продано более 1,4 миллиона ее экземпляров. Работа была написана совместно с журналистом Джоном Мерингером. Купить мемуары герцога Сассекского желали очереди британцев.



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