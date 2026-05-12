Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 11:06

Происшествия

Застрявших во льдах на реке Лене в Якутии эвакуировали

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Саха (Якутия)"

Спасатели МЧС России завершили операцию по эвакуации людей, заблокированных льдами на реке Лене в Якутии. Всего было спасено 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всех пострадавших доставили в Олекминск. Их состояние оценивается как удовлетворительное, от медицинской помощи они отказались.

Группа из 7 человек на 3 моторных лодках застряла во льдах в Олекминском районе 12 мая. Еще 4 человека оказались отрезанными от берега на острове Харыялах. Для эвакуации был привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее спасатели сняли 3 подростков со льдины на озере в Калининграде. Дети решили погулять по льду озера в парке Южном. Отойдя от берега, они заметили, что ледовое покрытие начало трещать под ногами, и стали звать на помощь.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика