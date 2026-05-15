Минобороны РФ показало вернувшихся из украинского плена военных

Минобороны РФ в своем канале в МАХ опубликовало видеокадры с вернувшимися из украинского плена российскими военными.

На ролике показано, как бойцы выходят из здания с флагами России и садятся в автобус. Перед этим они кричат: "Ура!"

Россия и Украина обменялись пленными в формате "205 на 205" 15 мая. Российские бойцы были доставлены в Белоруссию, где им в настоящее время оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. После этого их отправят в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

Посреднические усилия в обмене военнослужащими оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Прошлый обмен пленными между сторонами состоялся 24 апреля. Тогда в Россию вернулись 193 бойца. Взамен Украине передали такое же количество военных.

