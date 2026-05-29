29 мая, 12:02

Жители Москвы оказались самыми экономными среди россиян

Фото: depositphotos/Milly7

Москвичи оказались самыми экономными по сравнению с жителями других городов России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование аналитиков одного из финансовых маркетплейсов.

Опрос показал, что экономными считают себя 67% жителей столицы. В Санкт-Петербурге и Красноярске этот показатель составил 62 и 44% соответственно. В то же время 61% жителей Новосибирска, 58% – Казани и 49% – Ростова-на-Дону признались в излишней расточительности.

Вместе с тем аналитики выяснили, что 93% респондентов следят за своими тратами. Причем 42% россиян экономия приносит удовольствие и чувство контроля над жизнью, тогда как у 31% процесс, напротив, негативно влияет на настроение. Еще 27% опрошенных относятся к экономии как к привычке без эмоционального подтекста.

Также удалось выяснить, что за последний год число экономных граждан страны увеличилось на 71%, еще 29% начали легче относиться к расходам. Главными мотивами для первых стали снижение доходов или планирование крупной покупки, для вторых – рост доходов или изменение жизненных приоритетов.

Основными способами экономии россияне назвали поиск более дешевых аналогов (62%), отказ от менее важных покупок (18%), мониторинг скидок и акций (12%), а также использование бонусов от работодателя (12%). Респонденты уточнили, что чаще всего сокращают расходы на бытовую технику (37%), ремонт (18%), путешествия (17%), а также еду, одежду и развлечения.

Ранее финансовый советник Алексей Родин посоветовал россиянам всегда носить с собой около 3 тысяч рублей наличными, а дома держать порядка 10 тысяч рублей.

Жителям регионов с нестабильной связью или слабо развитой системой безналичной оплаты эксперт рекомендовал всегда хранить такой запас бумажных денег, чтобы могло хватить на неделю или две. При этом крупные суммы лучше не носить с собой, чтобы не потерять их.

Почти 40% россиян готовы перейти на покупку одежды в секонд-хендах

обществофинансы

