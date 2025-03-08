Рубио в разговоре с Сибигой призвал сделать шаги навстречу устойчивому миру

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Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и подчеркнул необходимость всех сторон конфликта предпринять шаги для достижения устойчивого мира. Об этом со ссылкой на заявление госдепартамента США сообщает РИА Новости.

"Госсекретарь Марко Рубио сегодня поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Секретарь подчеркнул, что президент (США Дональд) Трамп полон решимости как можно скорее положить конец войне, и отметил, что все стороны должны предпринять шаги для обеспечения устойчивого мира", – говорится в заявлении.

Трамп заявлял, что РФ и Украина должны немедленно сесть за стол переговоров, пока не стало слишком поздно. При этом президент США признал, что Россия "разносит" Вооруженные силы Украины на поле боя.

Накануне американский лидер отмечал, что в последние дни в переговорах по урегулированию украинского кризиса достигнут значительный прогресс. Он отмечал, что конфликт надо привести к завершению. По его словам, украинской стороне придется пойти на мирную сделку, так как у нее нет выбора.